Şehit Uzman Çavuş Zencirli memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin cenazesi düzenlenen törenle memleketi Antalya’ya gönderildi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin cenazesi düzenlenen törenle memleketi Antalya'ya gönderildi.
Şehit Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında tören düzenlendi. Törene Yüksekova3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polis yetkililerin katıldı.Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Antalya'ya uğurlandı.