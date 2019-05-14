İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Uzman Çavuş Zencirli memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin cenazesi düzenlenen törenle memleketi Antalya’ya gönderildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli'nin cenazesi düzenlenen törenle memleketi Antalya'ya gönderildi.


Şehit Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında tören düzenlendi. Törene Yüksekova3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polis yetkililerin katıldı.Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Antalya'ya uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.