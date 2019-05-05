Şehitler memleketlerine uğurlandı

Hakkari’nin Derecik ilçesindeki hain saldırı sonucu şehit olan 3 asker, Yüksekova ilçesinden törenle memleketlerine uğurlandı.
Hakkari'nin Derecik ilçesindeki hain saldırı sonucu şehit olan 3 asker, Yüksekova ilçesinden törenle memleketlerine uğurlandı.
Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Yüksekova Kaymakamı Ramazan kendüzler, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Büyükçiftlik Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Duanın yapılmasının ardından şehit cenazeleri uçakla memleketlerine uğurlandı.