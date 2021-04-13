Şehitlerin isimleri okul kütüphanelerinde yaşatılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün isminin verildiği kütüphane hizmete açıldı.

Yüksekova ilçesi Suüstü Köyü Ortaokulu yönetici ve öğretmenleri, okullarında bir kütüphane oluşturmak amacıyla bir kampanya başlatmışlardı. Kampanya kapsamında İstanbul ilinde ikamet eden İsmail Salatan isimli hayırsever, "Tabuta Sığmayanlar'' programını izlediğini ve bundan çok etkilendiğini belirterek Şehit Uzman Çavuş Sezgin Burak Cantürk'ün isminin kurulacak kütüphaneye verilmesi talebiyle kütüphane için gerekli tefrişatı sağlamayı üstlendi. Kütüphane tamamlanarak açılışı yapıldı. Kütüphanenin açılışına, şehidin anne ve babası Ali ve Döndü Cantürk, Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Jandarma Albay Turgay Şavir, İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova İlçe Müdürü Servet Canlı katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şehitleri hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. Gür, çocukları başka hayatlarla tanıştırabilmenin en iyi yolunun kütüphane kurmakla olabileceğini, millet olarak güçlü olmanın yolu okumak ve kütüphanelerden yararlanmaktan geçtiğini belirterek, “Şehadete yürüyenlerin anısını yaşatanlara ve emeği geçen hayırseverlere teşekkür ederim. Bu kütüphanelerden yararlanan çocuklarımız, şehitlerin isimlerini hiçbir zaman unutmayacaklardır. Şehitlerimiz için bir kütüphane değil bin kütüphane yaptırsak da vefa borçlarını ödeyemeyiz. Eğitim camiası olarak şehit çocuklarının ve yakınlarının her zaman hizmetindeyiz" dedi.