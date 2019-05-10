Selahaddin Eyyubi Havalimanı istatistikleri açıklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanının 2019 yılı Nisan ayı istatistikleri açıklandı.

DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Nisan ayında Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında iç hat yolcu trafiği 16 bin 773 oldu. 2019 yılı Nisan ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 112 oldu. 2019 yılı Nisan ayı sonu itibariyle hizmet veren yolcu sayısı 40 bin 49, uçak trafiği 316 ulaşırken, yük (kargo-posta-bagaj) trafiği ise toplam 179 ton olarak gerçekleşti” denildi.