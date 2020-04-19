Şemdinli Belediyesi tedbirleri elden bırakmıyor

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle tedbirleri elden bırakmıyor.

Günlük kentin değişik noktalarını köpüklü suyla yıkayan Şemdinli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın talimatları doğrultusunda her türlü tedbirin alındığı Şemdinli'de, cadde ve sokakların yıkanması, dezenfekte edilmesi, iş yerlerindeki hijyen ve sosyal mesafe denetimleri de devam ediyor.

İtfaiye ekibi, kentin cadde ve sokaklarıyla mahallelerdeki yolları günlük yıkamaya devam ediyor.

Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar ise belediye ekiplerine teşekkür ettiler.