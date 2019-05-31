Şemdinli Belediyesinden iftar yemeği

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından ilçedeki vatandaşlara iftar yemeği verildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde belediye tarafından düzenlenen iftar yemeğine İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutanı Vekili Yarbay Adem Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Kartal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, duaların edildiği programda konuşan AK Partili Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Manevi duyguların arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği, paylaşmanın daha da değer kazandığı rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ülkemizin ve bölgemizin birliğine ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum” dedi.