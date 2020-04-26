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Şemdinli Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapıldı.


Şemdinlili Belediyesi hem Ramazan ayı hem de korona virüs salgını nedeniyle yardım malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. İlçe merkezi ve köylerde belirlenen yaklaşık 1000 aileye erzak paketleri belediye yetkilileri tarafından teslim edildi.


Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için de belediye ekipleri kapıda teslimat yaptı. Belediye Başkanı Tahir Saklı, Ramazan ve korona virüs dolayısıyla bin yakın aileye erzak dağıttıklarını ve bu yardımlara devam edeceklerini söyledi.

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