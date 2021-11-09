Şemdinli Belediyesinden sokak hayvanlarını kısışlaştırma çalışması

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışması devam ediyor.

Şemdinli Belediyesi, ilçe merkezinde ve çevre köylerde bulunan sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını sürdürüyor. Belediye veteriner ekipleri, çalışmalar kapsamında 2021 yılının Eylül ve Ekim aylarında 138 köpeğin kısırlaştırmasını tamamladı. Konu ile ilgili bilgi veren veteriner ekibi, “Sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarımız kapsamında 138 köpeğin kısırlaştırma işlemi tamamlandı. Dişi köpeklerin kısırlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra erkek köpeklerin kısırlaştırma işlemlerine başlayacağız. Kısırlaştırma merkezinde sadece köpeklerin kısırlaştırma çalışmalarını yapmıyoruz. Aynı zamanda araba çarpması, kırık, çıkık ve benzeri durumlarda da köpeklerin tedavilerini burada gerçekleştiriyoruz. Köpeklerin kısırlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra buradaki tedavilerinin ardından alındıkları barınak bölgesine geri bırakıyoruz” dedi.

Şemdinli Belediyesi Başkanı Tahir Saklı da, kısırlaştırma çalışmalarının devam edeceğini belirterek, “Şemdinli Belediyesi Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Merkezini kurmamızda destek olan HAYTAP ile Sezen Aksu ve Beyazıt Öztürk'e teşekkür ediyoruz” dedi.