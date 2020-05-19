İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şemdinli Belediyesinden yarı olimpik yüzme havuzu

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için çalışmalara başladı.

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, ilçeye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için çalışmalara başladı.


Şemdinli Belediyesi, yarı olimpik yüzme havuzunun yapımı için kolları sıvadı. İlçenin Pesan mevkiinde bulunan Şemdinli Belediyesine ait garaj bölgesinde yapımı için çalışmalara başlanan yarı olimpik yüzme havuzun içerisinde; sauna, kapalı yüzme havuzu, açık otopark, izleyici terası, duş odaları, fitness salonu, engelli spor odaları, hamam ve buhar odaları yer alacak.


Belediye Başkanı Tahir Saklı, çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunarak, bir süre iş makinesini kullandı. Açıklamalarda bulunan Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Şu anda bulunduğumuz alan belediyemize ait garaj bölgesi. Buraya inşallah yakın zamanda yarı olimpik bir yüzme havuzu yapmayı düşünüyoruz. Böylece ilçemizin önemli bir sorununu daha halletmiş olacağız. Bu yarı olimpik yüzme havuzunun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımıza, milletvekilimize, AK Parti İl Başkanımıza ve ilçe başkanımıza Şemdinli halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten bu gibi hizmetlerin ilçemize kazandırılması için büyük efor sarf ettiler. Bu hizmetin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.