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Şemdinli çarşı merkezi tazyikli suyla yıkandı

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi ekipleri, çarşı merkezini tazyikli suyla yıkadı.

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi ekipleri, çarşı merkezini tazyikli suyla yıkadı.


Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın talimatları doğrultusunda her türlü tedbirin alındığı Şemdinli'de, cadde ve sokakların yıkanması, dezenfekte edilmesi, iş yerlerindeki hijyen ve sosyal mesafe denetimleri de devam ediyor. Şemdinli Belediyesi Temizlik İşleri ile İtfaiye müdürlükleri ekipleri, çarşı merkezinde bulunan kaldırım, refüj ve caddeleri temizleyerek tazyikli suyla yıkadı. İtfaiye ekibi, kentin cadde ve sokakları, mahallelerdeki yolları günlük olarak yıkamadan geçiriyor.


Çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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