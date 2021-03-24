Şemdinli-Derecik karayolu sel nedeniyle kapandı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere karayolunu ulaşıma kapattı.

Derecik'te akşam saatlerinde etkili olan yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Şemdinli-Derecik karayolu da kenarından geçen derenin taşması sonucu kapandı. Kapanan yolun yeniden açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.