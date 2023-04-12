Şemdinli-Derecik yolu yoğun sağanak nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şemdinli-Derecik karayolu ulaşıma kapatıldı.

Derecik'te akşam saatlerinde etkili olan yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı Yeşilova köyü de birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere karayolunu araç ulaşımına kapattı. Olası bir mahsur kalma durumunda karayolları ekipleri, Şemdinli-Derecik yolunun 17. kilometresinde su taşkını sebebiyle ulaşıma kapandı.