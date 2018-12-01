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Şemdinli-Derecik yolunda dereler taştı

Hakkari’nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı iki ilce arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerinde etkili olan aşırı yağışlardan dolayı iki ilce arasındaki bağlantıyı sağlayan karayolunda heyelan meydana geldi.


Dün akşamdan bu yana bölgede etkili olan yağışlardan dolayı Şemdinli-Derecik ilçesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Ortaklar-Gelişen ve Uslu köyleri arasındaki karayolunda toprak kayması meydana geldi. Aşırı yağmurlardan dolayı bölgedeki birçok köprüde taştı. Karayolları ekipleri bölge de çalışma başlatırken seyahat edecek araç sahiplerinin dikkat edilmesini istedi.

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