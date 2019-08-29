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Şemdinli Kaymakamı Güven, göreve başladı

Cumhurbaşkanlığının 7 Ağustos 2019 tarihli 2019\268 sayılı atama kararnamesi ile Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamlığı’na atanan Yakup Güven göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığının 7 Ağustos 2019 tarihli 2019\268 sayılı atama kararnamesi ile Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamlığı'na atanan Yakup Güven göreve başladı.


Son Kaymakamlar kararnamesiyle Trabzon'un Arsin Kaymakamlığından Şemdinli Kaymakamlığına atanan Yakup Güven ilçeye geldi. Hükümet Konağı bahçesinde karşılama programına katılan kurum amirleriyle tanışan Kaymakam Güven, daha sonra kaymakamlık birimlerini dolaşıp çalışanlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programa, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı ile kurum amirleri katıldı.

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