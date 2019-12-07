İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şemdinli Kaymakamı Güven'den köy ziyaretleri

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven’in köy ziyaretleri devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven'in köy ziyaretleri devam ediyor.


İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ile birlikte köyleri ziyaret eden Kaymakam Yakup Güven Üzümkıran ve Akbal köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında köy sakinleri ile sohbet eden Güven, onların sıkıntılarını dinledi.


Daha sonra beraberindekilerle Üzümkıran İlkokulunu ziyaret eden Güven, öğrencilere kitap ve boya kalemi hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.