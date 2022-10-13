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Şemdinli Kaymakamı Taşgın köy ve okul ziyaretlerine devam ediyor

Hakkari’nin Şemdinli Kaymakamı Batuhan Taşgın Korgan köyü Akbal mezrasını ziyaret etti.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Batuhan Taşgın Korgan köyü Akbal mezrasını ziyaret etti.


Şemdinli Kaymakamlığı tarafından yapılan köy yollarının yerinde incelemesini yapan Kaymakam Taşgın, Korgan köyüne bağlı Akbal mezrasındaki ilkokulu ziyaret ederek öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Taşgın, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç, talep ve sorunları yerinde dinledi.

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