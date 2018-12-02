Şemdinli Kaymakamı Türkman muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda kurum müdürleri ve muhtarlarla bir ataya gelen Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, ilçenin kalkınması ve sorunlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunarak, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2018 yılı bütçe görüşmesi yapıldı. Kaymakam Türkman, Şemdinli ilçesinde devletin bütün imkanlarıyla halkımızın refahı ve huzuru için canla başla çalıştığını belirtti.