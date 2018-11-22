Şemdinli kırsalında mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli kırsalında polis özel harekât ekipleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'nin Şemdinli kırsalında polis özel harekât ekipleri tarafından icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 21 Kasım 2018 günü Şemdinli ilçesi Altınsu köyü İncesu mezrası kırsal alanında polis özel harekât unsurlarınca icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet roketatar mühimmatı, 1 adet ağzı kesik büyük tüp, Muhtelif uzunluklarda kablo, 3 adet jelikan bidonu içerisinde çok miktarda gıda maddesi, 6 adet hücum yeleği, 1 adet askeri palaska, 1 adet AK-47 Kalaşnikof dipçiği, 1 adet kar maskesi, 2 adet içi boş şarjör kılıfı ve çok sayıda sargı bezi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.