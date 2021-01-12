Şemdinli kırsalında operasyon: Mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur-1) Operasyonu kapsamında mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Ocak 2021 günü Şemdinli ilçesi Konur köyü Ağa Tepe mevkiinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay Kabaklıoğlu (Konur-1) Operasyonu kapsamında 3 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde; 2 bin 386 adet 7,62 mm PKM makinalı tüfek mühimmatı, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.