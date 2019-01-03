Şemdinli kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Bağlar mevkii kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği (yabancı menşeli), 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silahlara ait 102 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.