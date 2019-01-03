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Şemdinli kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Bağlar mevkii kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği (yabancı menşeli), 1 adet G-3 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silahlara ait 102 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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