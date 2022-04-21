Şemdinli'de "13. Deve Gözü Gerçekliği" kitabı çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iki gencin yazdığı 120 sayfalık "13. Deve Gözü Gerçekliği" adlı macera kitabı çıktı.

Cevdet Çelikbaş ve Rahman Tekin isimli gençlerin yazdığı "13. Deve Gözü Gerçekliği" adlı kitap, yakın tarihin en sıra dışı bilim kurgu macerasını anlatıyor. Cevdet Çelikbaş ve Rahman Tekin, “Bir yıl boyunca kitap çıkartmak için büyük bir emek harcadık. 13. Deve Gözü Gerçekliği algısal bütün devinimlerinizi arşınlayıp sofistike ve dramatik anları bütünleştirerek bilim kurgu dünyasına yeni bir sayfa açıyor. Bu hikaye yıldızların ötesindeki sonsuzlukta zaman ve mekan tanımaksızın ruhunuza işleyecek. Eserimizi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yazdık. Bu eserle yazım dünyasına bambaşka bir pencere açarak kültürel ve sanatsal anlamda Hakkari'nin dünyaya açılan markaları olmaya gayret etmektedirler. Bu gayret ve çabaları vesilesiyle ‘bir kitap bir insanı, bir insan bir yeni yüz yılı ihya eder' anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Neden bilim kurgu diye sorduğumuzda ise yeni bir yüz yılı inşa edecek şey kurgu olduğu içindir. Çünkü biz inanıyoruz ki bu yüz yıl ve sonrası mutlak surette ciddi ve yapıcı bir perspektifle inşa edilecektir. Şimdiye dek dünyamızı hep başkaları inşa etti ya da yıktı. Ama bu yüz yıl bambaşka olacak. Biz yıkmadan yakmadan yeni bir yüz yıl hayaliyle çıktığımız bu yolda ülkemizin kendine has değer ve anlayışlarının özgünlüğüyle bu şerefli ilerlemeyi başarıyla kat edeceğine inanıyoruz. Memleketimizin her bir ferdi bu düşünsel dönüşüme destek olmalı, bu destekle beraber yürümekte olduğumuz bu kutlu yolculuk yeni nesillerin emekleriyle taçlanabilsin" şeklinde konuştular.