Şemdinli'de 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele gerildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapmış oldukları çalışmalar kapsamında; 29 Temmuz 2020 günü Şemdinli ilçesi Bağlar köyü ve Şapatan Yol Kontrol ve Arama Noktasında yapılan çalışmalarda toplamda 15 bin 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.