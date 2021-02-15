İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şemdinli'de 160 öğrenciye giyim yardımı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 160 öğrenciye giyim, 80 aileye de kömür yardımı yapıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 160 öğrenciye giyim, 80 aileye de kömür yardımı yapıldı.


Adil Paylaşım Derneği, Şemdinli'de ihtiyaç sahibi 160 öğrenciye kışlık ayakkabı, mont ve kazak desteğinde bulunurken, 80 aileye de kömür dağıttı. Adil Paylaşım Derneği Başkanı Murat Kurt, Kocaeli'nden geldiklerini belirterek, “Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunuyoruz. Kış yardımları kapsamında Şemdinli'yi tercih ettik. Bir günlük yolla buraya ulaştık. Burada yardımlarımızı dağıtıyoruz. Çocuklara mont, bot ve kazak gibi kışlık ürünleri dağıtıyoruz. Yine ihtiyaç sahibi ailelere de kömür dağıtacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.