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Şemdinli'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.


İlçe Jandarma Komutanlığında başlayan program; çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Program, daha sonra Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilerin hazırladığı tiyatro gösterisi, şiirlerin okunması ve sinevizyon gösterileriyle devam etti.


Gün dolayısıyla daha sonra 34. Hudut Alay Tugay Komutanlığında şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi.


Yemeğe Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Kartal, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer de katıldı.

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