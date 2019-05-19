Şemdinli'de 19 Mayıs coşkusu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kapalı spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında; jimnastik, dans ve halk oyunu gösterisi sunuldu. Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ile devam eden program, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa İlçe Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, 34. Hudut Tugay Komutanı Vekili Yarbay Adem Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Cihan Terzioğlu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.