Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.

Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.

Törene Kaymakam Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Ümit Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve kurum amirleri katıldı.