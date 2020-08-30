İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şemdinli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.


Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.


Törene Kaymakam Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Ümit Durmaz, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve kurum amirleri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.