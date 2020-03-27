İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şemdinli'de 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 25 Mart 2020 günü Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda 4 adet tuzaklanmış El yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Tespit edilen patlayıcı madde usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.