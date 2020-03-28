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Şemdinli'de 4 büyükbaş hayvan belaların def edilmesi için kesildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar-Salaran köyünde korona virüsü salgınının def edilmesi için 4 büyükbaş hayvan kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar-Salaran köyünde korona virüsü salgınının def edilmesi için 4 büyükbaş hayvan kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.


Şemdinli Yaylapınar-Salaran köyü vatandaşları yaşayanlar bir araya gelerek, kısa sürede tüm dünyaya yayılan ve ölümlere neden korona virüs salgınının kısa sürede bitmesi için 4 Büyükbaş hayvan keserek dua ettiler. Sadakanın, belaları ve musibetleri uzaklaştırdığını söyleyen Temer Bahadır, “ Ülkemiz önemli bir süreç yaşıyor. Bu salgının kısa sürede bitmesi için dua ediyoruz. Yöre halkı olarak kısa süre içinde bu virüsten ülkece kurtulacağımıza inanıyoruz. Köylerde yaşayanların isteği üzerine bunu yaptık. Amacımız ve gayemiz belalardan ve bu hastalıktan kurtulmak” dedi.

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