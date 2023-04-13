Şemdinli'de 5 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan ikamet aramasında kristal halde 5 kilo 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçemizde yapılan ikamet aramasında 6 poşet içerisinde kristal halde 5 bin 550 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup; 3 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.