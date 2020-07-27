Şemdinli'de 80 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında 80 kilo 630 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Tekeli köyü Üstünağaç mezrası kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde bölücü terör örgütüne finansman sağlamak amacıyla dere yatağına gizlenmiş vaziyette toplam ağırlığı 80 kilo 630 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.