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Şemdinli'de AK Parti zaferi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde AK Parti’den belediye başkanı seçilen Tahir Saklı’ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Tahir Saklı'ya tebrik ziyaretleri devam ediyor.


AK Parti Hakkari Milletvekilli Husret Dinç, Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Çukurca Belediye Başkanı seçilen Ensar Dündar, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan, Durankaya Belediye Başkanı seçilen İsmail Demirci, Esendere Belediye Başkanı seçilen Dırbaz Büyüksu ve Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Şemdinli'de kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan AK Parti adayı Tahir Saklı'yı ziyaret ettiler. Burada konuşan Emrullah Gür, il genelindeki 8 belediyeden 6'sını kazandıklarını söyleyerek, "Şemdinli'de Tahir Saklı, Çukurca'da Ensar Dündar, Derecik'te Ekrem Çetinkaya, Büyükçiftlik'te Rüştü Zeydan, Durankaya'da İsmail Demirci, Esendere'de Dırbaz Büyüksu olmak üzere toplamda 6 belediyeyi kazanarak, AK Parti bayrağını ilimizde dalgalandıran ve merkez ile Yüksekova ilçemizde de ciddi bir oy artışı gerçekleştiren Hakkari halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


AK Parti Belediye Başkanı Tahir Saklı ise, Şemdinli'de artık ayrım gayrım olmayacağını belirterek, “Şemdinli'de 10 bin seçmen var. 10 bin seçmen de bize oy verdi. Biz bu anlayışla yola çıkacağız. Artık seçim bitti. Şimdi hizmet zamanı. Bundan sonra sorumluklarımız daha çok arttı. Buraya gelen bütün belediye başkanlarına, milletvekilimize ve il başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

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