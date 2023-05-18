Şemdinli'de arıcılık kursuna yoğun ilgi

Hakkari'nin Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan arıcılık kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 84 saatlik arıcılık kursunda, usta öğreticiler tarafından kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı eğitim veriliyor. Verilen eğitimlerde; besleme arı ırkları, balın tanımı ve üretimi, arı yetiştirme teknikleri, arı ürünleri, polen propolis, arı sütü, kaliteli bal üretiminde flora, arıcılıkta ilkbahar ve sonbahar bakımı, arı hastalık ve zararlılarıyla ilgili bilgiler veriliyor.

Katılımın yoğun olduğu kursta vatandaşlar aldıkları sertifikalarla arı yetiştiriciliği yaparak aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nabi Özel, müdürlük olarak son zamanlarda çok sayıda arıcılık kursu açtıklarını ifade etti. Özel, “Çok sayıda arıcımız var. Bu arıcılarda teknik eksiklerin olduğunu belirledik. Bu kurslarımız sayesinde arıcılarımız hem daha verimli bal üretme hem de arıların yaşatılabilmesiyle ilgili eğitimlerini aldılar. Bugün uygulamalı ders verdik. Şemdinli balı Türkiye'nin en kaliteli balları arasındadır. Bizler hem bu verimi artırmak hem bu kalitenin hak ettiği yere taşınması adına çalışmalarınıza devam ediyoruz” dedi.

Kursiyerlerden Sadık Kaya da, arıcılık eğitimine katıldığını belirterek, “Arıcılık güzel bir meslek. Zorluğu var ama geçimimizi sağlamak için güzel bir fırsat. Buradan aldığımız eğitimlerle arıcılık yapabiliriz ve ailemizi geçindirebiliriz” ifadelerini kullandı.