İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şemdinli'de berber, kuaför ve güzellik salonları açıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti.


Kuaför ve berberlerin yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla getirilen kurallara uyarak müşterilerini randevu ile ya da sırada bekleterek içeri aldıkları gözlendi. Kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak şekilde koltuk sayılarının azaltıldığı salonlarda müşteriler arasında birer koltuk boşluk bırakılmasına dikkat edilirken, 09.00-21.00 arasında hizmet verecek işletmelerde çalışanların ve müşterilerin maske ve eldiven taktığı görüldü.


Şemdinli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Tekin; berber, kuaför ve güzellik salonlarını denetleyerek çalışanları alınacak önlemler konusunda uyarıda bulundu. Tekin, çalışanlara dezenfekte, maske, eldiven hediye etti.


Kuaför malzemesi satan bir esnaf ise bütün kuaförlere tek kullanımlık örtü hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.