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Şemdinli'de 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde aynı anda gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde de trafik denetimi gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında, trafikte seyir halinde bulunan sürücülere yönelik eş zamanlı farkındalık etkinliği düzenlendi. Uygulamaya katılan İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Furkan Manav, Şemdinli-Derecik karayolu üzerinde durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisindeki yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak bilgilendirdi. Trafik polisleri araç sürücülerine çikolata ikram etti.

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