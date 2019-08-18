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Şemdinli'de çevre kirliliği

Hakkari’nin Şemdinli ile Yüksekova ilçesi arasında bulunan Revşene Çeşmesi bölgesinde yaşanan çevre kirliliği dikkat çekiyor.

Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova ilçesi arasında bulunan Revşene Çeşmesi bölgesinde yaşanan çevre kirliliği dikkat çekiyor.


Karayolu üzerinde bulunan ve vatandaşların serin suyundan içerek dinlenirken ibadetini de yaptığı Revşene Çeşmesi bölgesindeki çevre kirliliği ciddi boyutlara ulaştı. Çeşmenin bulunduğu bölgede çevre temizliği yapan MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren ve Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Übeydullah Şen, vatandaşlara uyarıda bulundu.


MHP İlçe Başkanı Erhan Eren, vatandaşların bölgeyi daha temiz kullanmalarını isteyerek, “Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerindeki Revşene Çeşmesi bölgesine gelişi güzel atılan çöpler, ciddi anlamda çevresel sorun oluşturuyor. Gerek piknikçiler gerekse oraya gelen vatandaşlarımız, Revşene Çeşmesini daha temiz kullanması gerekir. Daha yaşanabilir bir çevre ve insanların geldiklerinde bu tür manzaralarla karşılaşmaması için bu konuda hassasiyet ve duyarlılık bekliyoruz” dedi.

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