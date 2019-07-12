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Şemdinli'de çok sayıda av tüfeği ve tıbbi malzeme ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çok sayıda av tüfeği ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çok sayıda av tüfeği ve tıbbi malzeme ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “11 Temmuz 2019 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tekelikayalar köyünde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; 51 adet av tüfeği,13 bin 200 adet şırınga, 240 adet ostomi torbası, 420 adet ürostomi torbası ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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