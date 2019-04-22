Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Dereboyu Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada," İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

21.04.2019 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Altınsu Köyü Dereboyu Mahallesi kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 9 adet roket başlığı, 10 adet roket sevk fişeği, 6 adet fünyesi takılmamış savunma el bombası, 8 adet el bombası fünyesi, 10 kg EYP (elyapımı patlayıcı), 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 460 adet 5,56 mm. çapında şeritli fişek, 585 adet 12,7 mm. çapında uçaksavar mühimmatı, 1.726 adet 7,62 mm. çapında piyade tüfeği fişeği, 2 adet jelikan ve 1 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.