Şemdinli'de dere yatağında çöp ve kömür külü kirliliği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki okullar bölgesinden geçen Pesan Deresi'nin kenarına dökülen çöplerin oluşturduğu kötü görüntü tepkiye neden oldu.

Bu duruma tepki gösteren çevre sakinleri, Pesan Deresi'ne dökülen kömür külü ve evsel atıklardan dolayı rahatsız olduklarını belirterek, önlem alınmasını istedi. Pesan bölgesindeki okullarda yakılan kömürün külünün dere kenarına döküldüğünü öne süren vatandaşlar, bu sorunun ortadan kaldırılması için yetkilerden destek beklediklerini ifade etti.

Çevre sakinleri, özellikle çocuklara temiz bir çevre bırakmak için hep birlikte çabalayacaklarını belirtti.