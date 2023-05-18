İhlas Haber Ajansı

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Şemdinli'de dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.


19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan sportif etkinliklerde dereceye giren öğrencilere, Kaymakamı Ali Ekber Ateş tarafından çeşitli ödüller verildi.


Öğrencileri tebrik eden Kaymakam Ateş, “Gençler bizim geleceğimizdir. Gençlerin sporla daha çok ilgilenmesi için ilçede sportif faaliyetleri daha da artıracağız” dedi.

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