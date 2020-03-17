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Şemdinli'de dezenfekte çalışması

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Şemdinli Belediyesi Çevre ve Temizlik Birimi ekipleri, Cumhuriyet ve Serment caddelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarla, bütün kurumları, çocuk oyun alanlarını ve toplu taşıma araçlarını korona virüsüne karşı dezenfekte etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Ülkemizdeki bu virüsten dolayı bizde ilçemizdeki kurumları, parkları, vatandaşların sık sık dolaştığı yerleri dezenfekte ettik” dedi.

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