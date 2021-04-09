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Şemdinli'de "Dikkat Aile Var" oyunu sahnelendi

Hakkari Belediyesinin kültürel faaliyetleri kapsamında Tiyatro Balans ekibince sahnelenen "Dikkat Aile Var" adlı tiyatro oyunu Şemdinli ilçesinde büyük ilgi gördü.

Hakkari Belediyesinin kültürel faaliyetleri kapsamında Tiyatro Balans ekibince sahnelenen "Dikkat Aile Var" adlı tiyatro oyunu Şemdinli ilçesinde büyük ilgi gördü.


Haluk Işık'ın yazdığı ve Metin Karaman'ın yönettiği tiyatro oyunu, Şemdinli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ücretsiz olarak sahnelendi. Oyunu; İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nabi Özel ve vatandaşlar izledi.

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