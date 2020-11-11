Şemdinli'de fidan dikimi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde ve Şemdinli Okullar Bölgesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı. Fidan dikimine İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Yakup Güven, “Bugün 11 Kasım, ülkemizde ağaçlandırma seferberliği ilan edildi. Bizde Şemdinli'de 11 Kasım günü saat 11.11'de bütün Türkiye'de olduğu gibi öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte fidan dikerek bu seferberliğe katıldık. İnşallah daha yeşil bir Türkiye, daha güzel ve çevreye duyarlı bir toplum olarak gelecek neslimize daha yeşil bir ülke bırakırız” dedi.