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Şemdinli'de gri balıkçıl türü kuş bulundu

Hakkari’nin Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yaralı halde gri balıkçıl türü kuş bulundu.

Hakkari'nin Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yaralı halde gri balıkçıl türü kuş bulundu.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı Güzelkonak Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında yaralı halde gri balıkçıl türü kuş bulunduğunun bildirilmesi üzerine Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca yaralı balıkçıl kuşu teslim alınarak tedavi ve bakımının yapılması amacıyla Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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