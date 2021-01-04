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Şemdinli'de halı saha çalışmaları devam ediyor

Hakkari’nin Şemdinli Belediyesi tarafından yapımına başlanan halı saha için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi tarafından yapımına başlanan halı saha için çalışmalar devam ediyor.


Şemdinli Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleri ile okullar bölgesinde yapımına başlanan halı sahada çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, “Gençlik, bir milletin geleceğe dair en kıymetli hazinesidir. Gençler geleceğimizin mimarı, yarınlarımızın teminatıdır. Sosyal belediyecilik anlayışı ile gençlerimize yönelik projelerimiz kapsamında yapımına başladığımız halı saha çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldık. Allah nasip ederse kısa zamanda tamamlayıp, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Tesisimiz, ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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