Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatı yapıldı

Baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi şikayetlerle Şemdinli Devlet Hastanesine getirilen Mehmet Selim Gürdal'ın (50), çekilen tomografi sonucu beyninde kanama olduğu tespit edildi. Hemen tetkiklere başlayan Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Op. Dr Burak Bahadır, hastanın beyninde tümör olduğunu ve buna bağlı olarak kanama olduğunu tespit ederek ameliyata aldı. Yaklaşık 6 saat süren ameliyatın sonunda hasta sağlığına kavuştu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Op. Dr. Burak Bahadır, 50 yaşındaki erkek hastanın kendilerine şuur bulanıklığı, baş ağrısı ve bir tarafı tutmama şikayetiyle başvurduğunu belirterek, “Hastanın çekilen tomografisinde beyinde kanama mevcuttu. Tetkiklerini yaparken git gide şuuru daha da geriledi ve bir tarafı tutmamaya başladı. Kelimeleri çıkaramaz hale geldi. Vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Ameliyat yaklaşık 6 saat sürdü. Çeşitli yerlerden beslenen bir kitle ve bu kitleye bağlı kanama vardı. Çok sert bir beyni vardı, açmasaydık dakikalar içerisinde hastamızı kaybedebilirdik. Kitleyi çıkardık. Kitle yumurta büyüklüğündeydi. Patolojiye gönderdik ve sonucunu bekliyoruz. Hastamız ameliyattan sonra tamamen konuşabilir ve ayaklarını kullanabilir bir şekilde uyandı. Kitle konuşma merkezine çok yakın bir yerdeydi. Bu ameliyatın özelliği ise şimdiye kadar Şemdinli ilçesinde herhangi bir beyin ameliyatı yapılmamış olmasıdır” dedi.

Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekim Onur Sakallı ise yaklaşık bir yıldır Şemdinli'de görev yaptığını belirterek, “İmkanlar beklediğimden çok daha iyiydi. Hemen hemen tüm branşların olduğu, tüm ekip arkadaşlarımızın ellerinden geleni sonuna kadar yaptığı bir hastanedeyiz. Bugün de ilçemizde ilk kez beyin tümörü ameliyatı yapıldı. Hastanemizin imkanları gayet iyi, hemen hemen bütün ameliyatları yapabiliyoruz. Sevk oranlarımız her geçen gün daha da azalıyor” diye konuştu.