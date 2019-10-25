İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şemdinli'de kaçakçılık operasyonu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 400 paket kaçak sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi ilaç, 24 adet vodka filigranı, 107 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 400 paket kaçak sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi ilaç, 24 adet vodka filigranı, 107 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Şemdinli ilçesi Kayalar ve Alan köyleri kırsal alanında yapılan operasyonda; 2 bin 400 paket bandrolsüz sigara, çeşitli markalarda 55 adet tıbbi ilaç, 24 adet vodka filigranı, 107 adet pompalı av tüfeği ele geçirilmiş olup 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.