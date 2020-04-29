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Şemdinli'de kadınlar maske üretmeye başladı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kadınlar maske üretmeye başladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kadınlar maske üretmeye başladı.


Moda Mahallesi'ndeki aile destek merkezinde eğitim gören yaklaşık 10 kadın, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlar ve diğer kurumların ihtiyacının karşılanması için günde bin maske üretmeye başladı. Maske üretiminin yapıldığı merkezi İlçe Kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Güven, kentin maske ihtiyacını buradan karşılayabileceklerini bildirdi.


Güven ve beraberindekiler, merkezde üretilen maskeleri ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlara dağıttı.


Kaymakam Güven ve Belediye Başkanı Saklı, vatandaşları maske takma konusunda da uyardı.

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