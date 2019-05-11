Şemdinli'de karla mücadele çalışmaları

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, metrelerce karın olduğu üs bölgesinin yolunu açabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, metrelerce karın olduğu üs bölgesinin yolunu açabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık 8 metre karın bulunduğu Şemdinli ilçesindeki Tekeli Taburu'na bağlı Üs Bölgesi'nin kapalı olan 6 kilometrelik yolunu açmak için yoğun çaba harcıyor. Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce karın oluştuğu yolda çalışma yapan ekipler, 5 kilometrelik mesafeyi açarken kalan 1 kilometrelik yolu açma çalışmalarını ise sürdürüyor. Zorlu bir çalışma yürüten ekipler, zaman zaman ekskavatör de kullanılıyor.