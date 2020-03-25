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Şemdinli'de karla mücadele çalışması

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda ekskavatör yardımıyla çalışmalar yürütülüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolda ekskavatör yardımıyla çalışmalar yürütülüyor.


Şemdinli'de kapalı olan yüksek kesimlerdeki yollar il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından açılmaya devam ediyor. Şemdinli ilçesindeki Fidan Tepe yolunda da yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor. Dozer ve kepçeyle açılmayan yol, ekskavatör yardımıyla güçlükle yürütülüyor.

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