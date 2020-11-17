Şemdinli'de karla mücadele çalışması

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar yeniden ulaşıma açılıyor.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağdı. Şemdinli ilçesinin yüksek kesimlerinde yol yapım çalışmalarını sürdüren bir firma, yaklaşık 35 santimetre karla karşılaştı. Firmanın iş makineleri, kapanan yoldaki karı temizledi.